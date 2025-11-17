Stop raccolta della plastica in tutta Italia, disagi a Marsala e Provincia. VIDEO

Questa mattina i marsalesi e non solo si sono svegliati con i mastelli della plastica pieni. Non sono stati ritirati. Da alcuni mesi, infatti, il Consorzio CO.RE.PLA non preleva la plastica prodotta dai Comuni – depositata presso l’impianto convenzionato MA.ECO. di Petrosino – e ciò, nonostante numerosi solleciti e altrettante diffide dei comuni, compreso Marsala. L’impossibilità di depositare la plastica raccolta presso il suddetto impianto, comporta la sospensione della raccolta “porta a porta” della plastica già a partire da oggi. “Questo è un problema che riguarda l’intero territorio nazionale per gli aspetti legati alla filiera del riciclo – afferma il vicesindaco Giacomo Tumbarello -. Il disservizio non può essere scaricato sui comuni e, di conseguenza, sui cittadini, anche alla luce degli ottimi risultati percentuali raggiunti da questo Ente sul fronte della raccolta differenziata”.

Nel diffidare il CO.RE.PLA ad adempiere, procedendo al ritiro della plastica accumulata presso l’impianto MA.ECO. convenzionato, l’Amministrazione rende noto che del problema sono già stati investiti l’Assessorato regionale dell’Energia e l’Anci Sicilia – oltre alla Prefettura di Trapani – al fine di pervenire ad una soluzione immediata del problema. Alla luce di ciò, l’Amministrazione comunale si trova costretta a sospendere già da oggi la raccolta “porta a porta” della plastica. Si invitano le famiglie e le attività commerciali a non esporre il suddetto rifiuto (mastello giallo) nelle giornate indicate nei calendari di riferimento, e ciò fino a quando non si sbloccherà la situazione a livello nazionale. La plastica non si potrà portare neppure nei centri di raccolta dislocati nei vari comuni.