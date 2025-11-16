Nuove tragedie lungo le strade siciliane: in poche ore 4 vittime

La Sicilia torna a fare i conti con un drammatico incidente mortale. Questa mattina un motociclista di 38 anni, residente a Palermo, ha perso la vita in un violento scontro avvenuto sulla SS117, nel tratto compreso tra Santo Stefano di Camastra e Reitano. La moto del 38enne si è scontrata con un’auto guidata da una donna, ianitari del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è spirato poco dopo. La vittima odierna si aggiunge a un elenco purtroppo sempre più lungo: si tratta del quarto decesso in appena due giorni sulle strade dell’isola. A Montevago, in provincia di Agrigento, la giovanissima vita del sedicenne Carlo Pendola si è spezzata in un altro grave incidente con la moto. Solo ieri si erano registrati altri due morti, mentre a Priolo Gargallo, nel siracusano, un ragazzo di 14 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato investito da un’auto che ha travolto tre persone. Queste vicende drammatiche di cronaca ci ricordano come su strada bisogna stare sempre molto vigili e attenti, non solo a se stessi, tenendo condotte sane, ma anche agli altri.