Il Summer Jova Party arriva a Palermo il 29 agosto 2026

Dopo tanti anni Jovanotti ritornerà ad esibirsi a Palermo all’Ippodromo “La Favotita” il 29 agosto 2026. Proprio ieri è arrivato l’annuncio delle nuove date del tour. Fino a domani l’anteprima della vendita dei biglietti che si trovano su Ticketone. Poi la vendita sarà aperta liberamente fino ad esaurimento posti. La città siciliana riaccoglie l’artista che non faceva tappa in Sicilia dal 2018, tornando dopo otto anni dall’ultima volta. Per il 29 agosto, l’ippodromo della Favorita si trasformerà in un grande teatro all’aperto con il Jova Summer Party. Il tour, come anticipato nel corso di una conferenza stampa a Roma, al Teatro della Cometa, porterà Jovanotti tra febbraio e luglio in Australia e nella megalopoli di Kinshasa, in Congo, prime date ufficiali del progetto internazionale “Arca di Lore’”. “Arrivo in bici” ha detto Jova presentando il tour.