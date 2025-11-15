No alla violenza sulle donne, Erice aderisce alla campagna “Cambiamo Copione”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Erice si impegna alla promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla dignità di ogni persona, aderendo alla campagna di sensibilizzazione “Cambiamo Copione – Se fa male non tenere la bocca chiusa”. L’iniziativa mira a incoraggiare le donne vittime di violenza a non restare sole, a trovare il coraggio di parlare e a chiedere aiuto. Il Comune di Erice, oltre alle già previste giornate di ricevimento, per l’occasione mette a disposizione un servizio di ascolto telefonico curato dalle Assistenti Sociali comunali, attivo dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ai seguenti numeri:

– 0923-502998

– 0923-502838

– 0923-502835

– 0923-502841

– 0923-502997

Durante il servizio sarà possibile ricevere consulenze telefoniche sui temi della violenza e prenotare appuntamenti per un supporto personale e riservato.

Queste le parole della sindaca Daniela Toscano:. «Il silenzio non protegge, ma isola: solo rompendo quel silenzio si può iniziare a costruire un futuro diverso. Erice da tempo cammina in questa direzione, portando avanti un lavoro costante di sensibilizzazione e sostegno concreto alle donne. Il nostro impegno non si ferma a una giornata simbolica: è un percorso che continua ogni giorno, fatto di ascolto, di accoglienza e di rispetto. Oggi vogliamo rinnovare un messaggio chiaro: nessuna donna deve sentirsi sola. Rompere il silenzio è difficile, ma è il primo passo verso la libertà. Il Comune di Erice sarà sempre al fianco di chi trova il coraggio di farlo». Carmela Daidone, assessora alle politiche sociali afferma: «Con questa iniziativa vogliamo proseguire il cammino che il nostro Comune ha intrapreso da tempo: essere un punto di riferimento reale per chi vive situazioni di violenza o disagio. Ci auguriamo che anche solo una telefonata possa diventare per una donna l’inizio di un cambiamento, la possibilità di tornare a respirare. Ogni parola ascoltata, ogni silenzio spezzato, è una vittoria per l’intera comunità. Bisogna cambiare copione, con coraggio. Erice è dalla vostra parte».