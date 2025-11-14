La nuova mostra personale di Anna Vinci nella Chiesa Sant’Antonio Abate di Marsala

Fino al 18 novembre, la Chiesa di S. Antonio Abate, nel cuore di via XI Maggio a Marsala, ospita la nuova mostra personale di pittura di Anna Vinci, intitolata “Percorso emozionale nel tempo”. L’esposizione sarà aperta al pubblico la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20. La mostra presenta una selezione di opere che raccontano l’evoluzione emotiva e artistica dell’autrice, attraverso colori intensi, forme visionarie e sovrapposizioni di immagini che suggeriscono un dialogo continuo tra memoria, percezione e immaginazione. Le tele, caratterizzate da un linguaggio espressivo personale, alternano atmosfere più intime e nostalgiche ad altre cariche di energia e movimento. “Percorso emozionale nel tempo” rappresenta non solo un racconto autobiografico attraverso il colore, ma anche un viaggio meditativo in cui lo spettatore può ritrovare suggestioni, emozioni e riflessioni personali. L’ambientazione suggestiva della Chiesa di S. Antonio Abate aggiunge un ulteriore livello di contemplazione, rendendo l’esperienza espositiva ancora più intensa.

Anna Vinci, nata a Marsala nel 1956, manifesta fin dall’infanzia una propensione naturale per il disegno e la pittura. Nel 1973 si trasferisce a Milano, dove si iscrive al Gruppo Artistico Culturale (G.A.C.), esponendo le sue prime tele. In questa fase iniziale viene notata dal critico d’arte Antonino Del Bono, che scrive di lei sul quotidiano Il Giorno. Nel 1988 rientra a Marsala e si unisce all’Associazione Artistica “La Scalinata” di Trapani, partecipando a numerose esposizioni collettive e personali. Tra il 1999 e il 2004 frequenta i corsi di pittura dell’Ente Mostra di Pittura di Marsala, ottenendo valutazioni critiche molto positive. In questi anni esplora nuove tecniche, sperimenta sovrapposizioni di immagini, variazioni cromatiche e modalità espressive che la conducono progressivamente verso un linguaggio artistico più maturo e personale. Nel 2001 fonda l’associazione artistica ARTE21, con la quale organizza mostre, incontri culturali ed eventi artistici. Collabora anche con realtà teatrali: nel 2005 realizza uno scenario per il musical “Angeli”, messo in scena al Teatro Impero di Marsala. Partecipa inoltre a varie rassegne nazionali, tra cui la collettiva dell’Associazione Nastro Azzurro Europeo a Roma nel 2008.

Mostre personali più recenti