redazione

Mozione di sfiducia delle opposizioni contro Schifani. “Ha riportato il cuffarismo come metodo di governo”

venerdì 14 Novembre 2025 - 16:33

Da San Martino delle Scale arriva un messaggio unitario da parte delle forze di opposizione in Sicilia. Per Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente, «il Presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse».
Per questo motivo, dopo il “ritiro” di due giorni presso la località che si trova alle porte di Palermo è stata decisa la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da 23 deputati dei gruppi di opposizione.
Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali con un appello dai toni decisi: «E’ il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina amministrativa regionale, a partire dalla sanità».
«Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo».
Le opposizioni ribadiscono che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale.
«È il momento della responsabilità — concludono — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione».

