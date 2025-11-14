Mozione di sfiducia delle opposizioni contro Schifani. “Ha riportato il cuffarismo come metodo di governo”

Da San Martino delle Scale arriva un messaggio unitario da parte delle forze di opposizione in Sicilia. Per Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente, «il Presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse».

Per questo motivo, dopo il “ritiro” di due giorni presso la località che si trova alle porte di Palermo è stata decisa la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da 23 deputati dei gruppi di opposizione.

Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali con un appello dai toni decisi: «E’ il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina amministrativa regionale, a partire dalla sanità».

«Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo».

Le opposizioni ribadiscono che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale.

«È il momento della responsabilità — concludono — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione».