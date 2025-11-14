Marsala: bookclub all’Otium con la scrittrice Barbara Mileto

All’associazione Otium di Marsala, nella sede di via XI Maggio 106, oggi alle ore 18, torna #BOOKCLUB con Barbara Mileto che racconta in talk “Le cose possono finire senza concludersi” (Algra editore). Artista poliedrica catanese, Mileto scrive da quando aveva diciassette anni. Ha all’attivo diverse publicazioni di racconti e due romanzi, Le rose di Gerico e Imperial 290, editi da Splēn. Il libro racconta di un luogo, la collina di Montevergine, il sito montano più alto di Catania. Qui sorge l’antico quartiere della Giudecca in cui si fondono storia, leggenda e magia. In questa atmosfera, Alice, giovane attrice, in fuga da un amore impossibile, vi fa ritorno, dopo anni di lontananza e qui farà i conti con il passato che bussa alla sua porta, un incontro le svela un segreto di famiglia tenuto nascosto per un secolo e che sembra essere la “chiusa” della sua storia d’amore e l’inizio di una nuova vita. Forse… Ingresso gratuito.