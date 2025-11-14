Formazione per vigili del fuoco, concluso ad Alcamo il corso per la patente di guida

Si è concluso presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alcamo il corso regionale per il conseguimento della patente di guida di 4ª Categoria, rivolto a 12 discenti provenienti dai Comandi di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. L’attività formativa della durata due settimane, si è svolta dal 3 al 14 novembre.

Le lezioni teoriche e pratiche sono state affidate a otto formatori specializzati provenienti da diversi Comandi Regionali e Nazionali, tra cui quelli di Torino e Roma, a conferma della valenza interregionale dell’iniziativa.

Il percorso formativo ha abilitato i partecipanti alla conduzione di autotreni e autoarticolati destinati al trasporto di mezzi da movimento terra e altre macchine speciali utilizzate nelle operazioni logistiche di colonna mobile.

Il corso ha approfondito tecniche di guida sicura con veicoli complessi, manovre di aggancio e sgancio di rimorchi e semirimorchi, percorsi urbani ed extraurbani, retromarcia in spazi ristretti e procedure di recupero di mezzi in avaria.

Con questa iniziativa, il Comando Vigili del Fuoco di Trapani si conferma un punto di riferimento nella formazione specialistica del personale operativo, investendo costantemente nella crescita professionale e nell’aggiornamento tecnico degli operatori.