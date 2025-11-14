Aperto il cantiere di lavoro per la messa in sicurezza del Lungomare Boeo

Ieri l’Amministrazione comunale di Marsala ha simbolicamente dato il via al cantiere di lavoro per la messa in sicurezza del Lungomare Boeo di Marsala. Il tratto interessato – l’ultimo dell’intero Waterfront di città riqualificato – è quello che dal Museo Archeologico giunge fino in prossimità dell’incrocio con la via Pomilia che era stato interessato da erosione costiera. Un investimento di 2 milioni e 960 mila euro volto a completare il consolidamento di quel litorale, già concluso da Capo Boeo al Baglio Anselmi. Il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato: “Un intervento diventato urgente per contrastare il moto ondoso e prevenire eventuali compromissioni della sede stradale. Contestualmente, sarà esaltata la bellezza dei luoghi, sia con la passerella panoramica che con gli arredi e le installazioni contenuti nel Masterplan vincitore del Concorso di idee. In definitiva, restituiamo alla comunità uno spazio costiero accessibile e rigenerato, grazie ad un intervento integrato che riesce a coniugare riqualificazione ambientale, messa in sicurezza e valorizzazione del paesaggio”. Alla presenza di assessori e funzionari comunali del settore Lavori Pubblici – diretto da Rosa Gandolfo – nonché del progettista incaricato, l’Impresa CONPAT di Roma ha avvito la perimetrazione del litorale oggetto degli interventi che, molto probabilmente, dureranno poco meno di un anno.