Stefano Pellegrino: “Io lascio Grillo? No, ma centrodestra marsalese deve stare unito”. VIDEO

Proprio ieri l’onorevole Stefano Pellegrino, intervenendo in una trasmissione su Telesud, aveva fatto sapere di aver preso le distanze dal sindaco Massimo Grillo per le prossime Amministrative. Parole che, come avevamo appreso anche noi, sembrava chiare. E invece il deputato regionale marsalese afferma che le sue dichiarazioni siano state travisate o comunque “decontestualizzate” da un discorso molto più ampio: “Io ho sempre detto che è necessario garantire l’unità del centrodestra quindi non posso non pensare che il candidato dovrebbe essere una figura che unisce il centrodestra. Il mio candidato è, era, Salvatore Ombra. Però ritengo che il candidato migliore, in relazione alle esperienze amministrative e in merito all’aeroporto e alla sua crescita sia il dottor Ombra. Ma se non si raggiunge il risultato in questi termini si dovrà decidere. Al tavolo dovrò sedere anch’io perchè sono il candidato più votato della Provincia da sempre, da quando iniziai a candidarmi, quindi ho la legittimità per farlo. Per ora faccio parte di un partito… i riflettori su Marsala non sono solo provinciali ma anche nazionali quindi io mi devo raccordare col partito, più che altre per le logiche che devono tenere unite il centrodestra”.

A ben sentire l’altra parte dell’intervista però, Pellegrino lo dice chiaramente: “Reputo l’esperienza di Grillo archiviata ma in relazione a quelle che saranno le dinamiche… non ho pregiudizi per Nicla Fici, per Eleonora Lo Curto, per Giulia Adamo… se tengono unito il centrodestra e riescono a dare coesione all’area politica. Compreso Grillo”. Sappiamo però che, come affermato da tutti i partiti di centrodestra in svariati comunicati, Massimo Grillo, attuale sindaco di Marsala, non sarà il “loro nome“. Anzi. Dure sono le parole di presa di distanza dei partiti della coalizione nei confronti del primo cittadino che comunque sembra intraprendere una strada da ‘solista’ alle prossime Amministrative che molto probabilmente si terranno nella Primavera del 2026.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA