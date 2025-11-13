Torna il Premio 91025 al Teatro Sollima: cultura, emozioni e “Marsalesi nel Mondo”

Torna il Premio 91025, portando con sé storie, emozioni e persone che rendono unica questa manifestazione. La città di Marsala si prepara a vivere una nuova edizione ricca di entusiasmo e attesa, pronta a celebrare orgoglio, cultura e passione. L’XI Edizione si terrà domenica 16 novembre 2025 alle ore 18 presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, che per la prima volta ospiterà l’evento in un contesto prestigioso e simbolico per la cultura cittadina. La scelta della location sottolinea l’importanza del Premio come momento di valorizzazione delle eccellenze locali e delle personalità che contribuiscono a diffondere la storia e l’identità di Marsala. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova sezione speciale, il riconoscimento “Marsalesi nel Mondo”, pensato per dare visibilità a quei cittadini che hanno costruito la loro carriera o realizzato progetti all’estero, portando con orgoglio il nome di Marsala oltre i confini nazionali. La categoria rappresenta un ponte tra la città e le sue comunità nel mondo, celebrando risultati professionali, creativi e culturali di grande rilievo. Il Premio 91025 resta così un’occasione non solo per celebrare le eccellenze, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza alla città e per condividere storie di impegno e successo con tutta la comunità. Gli organizzatori invitano cittadini e appassionati a partecipare a questa serata speciale, pronta a confermarsi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale marsalese.