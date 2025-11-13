Marsala: alla 135ª Squadriglia Radar di Perino arriva il neo comandante Giovanni Mancuso

Martedì scorso, presso la 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala, in contrada Perino, si è tenuto l’avvicendamento al comando tra il Capitano Giuseppe Reina, Comandante uscente e il Capitano Daniele Giovanni Mancuso, comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio, dalla quale la Squadriglia dipende gerarchicamente. Presenti diverse autorità, tra le quali il Viceprefetto Aggiunto Filippo Consoli, il rappresentante della Prefettura di Trapani, l’Assessore Ignazio BIilardello delegato dal sindaco del comune di Marsala, il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giurdanella, il Comandante del 37° Stormo, Colonnello Daniele Mastroberti e le rappresentanze delle varie istituzioni locali e le Associazioni D’Arma che, con la loro presenza, hanno reso l’evento ancor più significativo.

Il Capitano Reina, nel suo discorso, dopo aver salutato e ringraziato le autorità intervenute, nel ricordare le tante attività svolte dalla Squadriglia nel suo periodo di comando ha ringraziato particolarmente il reparto “… ringrazio tutti gli uomini e le donne della 135ª squadriglia, vi ringrazio per quello che fate tutti i giorni e per come lo fate, con passione e professionalità”. Si è soffermato principalmente su quanto può essere facilitata l’azione di Comando quando si ha alle dipendenze personale preparato e orgoglioso di appartenere alla Forza Armata e alla Squadriglia. Il Capitano Mancuso, ha ringraziato il Generale e le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli, ringraziando il suo predecessore per l’eccellente lavoro svolto, ed affermando che lui continuerà a svolgere le attività contando sicuramente sulla collaborazione di tutto il personale: “…lavorare per migliorare ulteriormente questa squadriglia, sicuro del pieno, leale e qualificato supporto di ciascuno dei suoi uomini e donne”.

A conclusione della cerimonia il Generale, si è rivolto ai presenti lodando la Squadriglia: “…ho percepito l’attenzione, la passione e l’orgoglio che mettete nel vostro lavoro”. Ha quindi ringraziato il Capitano uscente per aver reso merito al proprio personale, “…a coloro i quali ci permettono di essere più o meno bravi Comandanti, a prescindere dall’esperienza e dalle capacità individuali”. Sottolineando che il compito di un Comandante è quello, “…di valorizzare e mettere il personale nella condizione di esprimere al meglio le proprie qualità e competenze ponendo la giusta attenzione nelle relazioni interpersonali”. Infine rivolgendosi al neo arrivato, gli ha formulato i migliori auguri per il periodo di Comando che lo attende definendolo , “…un’esperienza unica in termini professionali e umani”. Ha poi aggiunto, “…oltre al tuo personale potrai contare sempre su tutta la Brigata, sugli enti dipendenti e sul sottoscritto”.