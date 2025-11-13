Marsala, la maestra Anna Prinzivalli ha compiuto 100 anni

Ha compiuto 100 anni Anna Prinzivalli, vedova di Salvatore Pantaleo.

È stato il sindaco Massimo Grillo a rivolgere gli Auguri della Città di Marsala a nonna Anna, consegnandole la targa istituzionale a ricordo di questo Centesimo compleanno.

Da piccola, aveva sempre sognato di diventare una maestra e, dopo tanti sacrifici dei genitori – si aggiunga che l’Istituto Magistrale più vicino era quello di Partanna – Anna Prinzivalli è riuscita a diplomarsi e insegnare. Ha lasciato un bellissimo ricordo in ambito scolastico, avendo dimostrato serietà, onestà e attaccamento al lavoro. Assieme a questo, che considerava una vera e propria missione, la maestra Anna continuava a svolgere il suo compito di mamma affettuosa e attenta dei suoi tre figli – Francesco, Piera e Francesca – di cui ha seguito con orgoglio le carriere professionali. Con i figli, a festeggiare nonna Anna c’erano anche i cinque nipoti e i quattro pronipoti.