Marsala, il Borgo Misilla promuove giornata di pulizia sulla SP 24

Una giornata di sensibilizzazione per il decoro del territorio e contrastare l’abbandono dei rifiuti. È l’iniziativa che è stata promossa dal Borgo Misilla, coordinata dal Maestro di karate Vito Genna, cui hanno collaborato gli atleti dello Shotokan e gli alunni del Comprensivo “Pellegrino” di Paolini. Con il sostegno dell’Amministrazione comunale, di Formula Ambiente e della Polizia Municipale di Marsala, è stata effettuata la pulizia di un tratto della SP24, quello che dalla scuola giunge fino all’incrocio di via Salemi.Presenti il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Giacomo Tumbarello, entrambi hanno manifestato apprezzamenti per l’attività educativa svolta, esempio di buona pratica e di rispetto dell’ambiente in cui si vive. Nel ringraziare per il supporto, Vito Genna ha ribadito che “ciascuno deve adoperarsi per rendere decoroso il nostro territorio e contrastando le brutte abitudini, affinché la nostra Marsala diventi sempre più bella e accogliente”.