Ruggieri (ProgettiAmo Marsala): “Nicola Fici candidato a sindaco anche con il nostro sostegno”. VIDEO

L’ex vice sindaco: “alternativi a Massimo Grillo che ha minato il centrodestra“

Paolo Ruggieri avvocato, più volte amministratore provinciale e locale, leader del movimento civico ProgettiaAmo Marsala interviene sul clima politico in vista delle prossime elezioni nella Primavera del 2026.

Avvocato lei è stato e lo è ancora, uno dei protagonisti del Movimento regionale Diventerà Bellissima che ha portato alla presidenza della Regione Sicilia l’attuale ministro Nello Musumeci. In questi giorni di crisi politica anche a seguito delle vicende giudiziarie che hanno investito la Democrazia Cristiana, si torna a parlare di una possibile candidatura di Musumeci a Governatore. Quali sono le notizie che ci può dare?

“Sono stati, quelli di Musumeci presidente, anni importanti per la nostra regione. Naturalmente non decideremo noi e neppure il solo movimento, tuttavia una candidatura dell’attuale ministro non solo sarebbe possibile ma anche interessante”,

Veniamo a Marsala, nella città lilibetana si ritorna al voto per il rinnovo delle cariche amministrative. Voi avete partecipato a diverse riunioni del cosiddetto tavolo del centro destra. A quanto si apprende siete giunti alla sintesi per quanto attiene il prossimo candidato a sindaco.

“Il tavolo è composto adesso da movimenti civici e partiti politici di centrodestra che si avviano a presentare ufficialmente il loro candidato”.

Sembra ormai certo che si tratti del consigliere comunale Nicola Fici.

“E mi pare opportuno sottolineare che già nel mese di agosto il sottoscritto, l’ex assessore Arturo Galfano, lo stesso Nicola Fici e Michele Gandolfo, avevamo introdotto nel dibattito politico la possibilità di una candidatura dell’attuale consigliere comunale e mi pare giusto sottolineare che non si trattava un’alleanza contro Grillo, ma per la città. Durante questo tempo si sono susseguite riunioni e dibattiti anche sul nome di proporre alla città per una candidatura alternativa all’attuale amministrazione. Adesso si arriva ad una sintesi tra i partiti e i movimenti. La candidatura che nasceva da noi oggi sembra essere sposata da tutto il tavolo”.

Voi di progettiAmo Marsala presenterete una lista per il rinnovo del consiglio comunale a sostegno di Nicola Fici?

“Naturalmente non decido io da solo, ma abbiamo due consiglieri uscenti e diverse altre persone che si vorrebbero cimentare nella competizione. Sono convinto che proporremo una lista importante ai marsalesi”.

Voi e tutto il centrodestra avete contribuito ad eleggere Grillo. Poi lo schieramento si è diviso fino a diventare minoranza anche in consiglio comunale. Che cosa è accaduto?

“Lo schieramento è stato minato dalle decisioni del sindaco Grillo. Avevamo ottenuto un risultato numerico e di consiglieri davvero straordinario. La squadra iniziale aveva un suo valore considerevole. Poi con una serie di modifiche ed aggiustamenti operate da Massimo Grillo, si è arrivati a soluzioni che hanno portato alla situazione attuale, si pensi che il sindaco ha cambiato tre volte il suo vice. E non solo. Adesso con una proposta alternativa che non vuole essere antagonista ci stiamo presentando alla città con un nostro progetto con Nicola Fici sindaco”

Che ruolo avrà Paolo Ruggieri?

“Non nego che mi sono interrogato in questi mesi. Il mio nome è circolato per la candidatura di sindaco. Sono disponibile anche in altri ruoli che si riterrà opportuno assegnarmi. Io sono per il rinnovamento e vedo e auspico il crescere di una classe dirigente nuova e più fresca”.

Quando sarà ufficializzata la candidatura di Fici?

“Credo entro due settimane. A breve i partiti politici che hanno sposato la candidatura incontreranno i movimenti civici e in quella sede si farà la sintesi definitiva”.

