Lavori di messa in sicurezza sul Lungomare Boeo dal 13 novembre. Cosa accade alla viabilità?

Il Comune di Marsala lo ha già comunicato in sede di demolizione della cabina elettrica sul Lungomare di Marsala. Ma, a scanso di equivoci, soprattutto legata alla viabilità e ai problemi al traffico che inevitabilmente si verificheranno, lo ribadisce ai cittadini: giovedì 13 novembre, saranno avviati i lavori per la messa in sicurezza del Lungomare Boeo, nel tratto di litorale compreso tra il Museo Archeologico e l’incrocio con Viale Isonzo. L’Amministrazione comunale effettuerà una visita al cantiere alle ore 11. La zona era stata ed è tuttora, interessata da una profonda erosione costiera che preoccupa e che ha provocato varie volte lo sprofondamento di una parte del marciapiede. La speranza di molti e che finalmente si finiscano questi interventi che più volte sono stati annunciati ma che solo adesso – pare – inizieranno. La fine dei lavori? Ancora non è nota.

E allora, cosa accadrà alla viabilità della zona? Durante le fasi dei lavori è prevedibile che si verifichino temporanee modifiche alla circolazione e possibili rallentamenti del traffico, ma ancora non sono state comunicate. Ciò non vuol dire che non ci saranno successivamente.