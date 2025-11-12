Lavori di messa in sicurezza sul Lungomare Boeo dal 13 novembre. Cosa accade alla viabilità?

redazione

mercoledì 12 Novembre 2025 - 11:41

Il Comune di Marsala lo ha già comunicato in sede di demolizione della cabina elettrica sul Lungomare di Marsala. Ma, a scanso di equivoci, soprattutto legata alla viabilità e ai problemi al traffico che inevitabilmente si verificheranno, lo ribadisce ai cittadini: giovedì 13 novembre, saranno avviati i lavori per la messa in sicurezza del Lungomare Boeo, nel tratto di litorale compreso tra il Museo Archeologico e l’incrocio con Viale Isonzo. L’Amministrazione comunale effettuerà una visita al cantiere alle ore 11. La zona era stata ed è tuttora, interessata da una profonda erosione costiera che preoccupa e che ha provocato varie volte lo sprofondamento di una parte del marciapiede. La speranza di molti e che finalmente si finiscano questi interventi che più volte sono stati annunciati ma che solo adesso – pare – inizieranno. La fine dei lavori? Ancora non è nota.

E allora, cosa accadrà alla viabilità della zona? Durante le fasi dei lavori è prevedibile che si verifichino temporanee modifiche alla circolazione e possibili rallentamenti del traffico, ma ancora non sono state comunicate. Ciò non vuol dire che non ci saranno successivamente.

