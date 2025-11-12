Marsala: è morto Enzo D’Alberti. Giovedì i funerali alla chiesa di San Matteo

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Enzo D’Alberti, persona stimata e conosciuta dalla comunità per il suo impegno politico e sociale. Aveva 75 anni.

Con il movimento La Rete era stato tra i protagonisti del rinnovamento politico che si affermò all’inizio degli anni ’90 a Marsala. Più recentemente aveva assunto ruoli dirigenziali all’interno del Partito Democratico. Era noto in città anche per aver guidato, per diversi anni, il Centro per l’Impiego di Marsala.

La camera ardente è stata allestita presso la Sala del commiato “Angileri”. Le esequie si terranno giovedì 13 novembre, alle ore 11.30 presso la Chiesa San Matteo di Marsala.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO DEL MONDO POLITICO

Nicola Fici: “La scomparsa del caro Enzo mi ha profondamente addolorato, la perdita di un grande e sincero amico lascia un segno che rimarrà per sempre. Mi stringo forte al dolore della famiglia, nella speranza che il nostro Enzo possa trovare pace dopo un lungo periodo di sofferenza“.