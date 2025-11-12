Al Comunale di Marsala le “Memorie di Adriano”, ricavato alla campagna antipolio

Un appuntamento di arte, cultura e solidarietà andrà in scena venerdì 14 novembre alle ore 21 al Teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala con lo spettacolo “Memorie di Adriano”, tratto dal celebre libro di Marguerite Yourcenar. Sul palcoscenico ci saranno Stefania La Via – che racconterà il libro attraverso il fascino della “parola narrata” e dell’approfondimento critico – e Giampiero Montanti che darà corpo e voce al protagonista con la lettura di alcuni passi scelti dell’opera. L’evento, promosso dal Rotary Club Marsala con il patrocinio del Comune lilybetano, rientra nel programma di iniziative benefiche a sostegno della campagna internazionale “End Polio Now”, che mira all’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo. L’ingresso sarà ad offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato alla campagna mondiale di vaccinazione antipolio promossa dal Rotary International già dalla metà degli anni Ottanta. Prenotazioni: 328 2892829.