Trapani: Antonini vuole comprare Palazzetto e Stadio. VIDEO

Le ultime battute distensive erano state quelle del sindaco di Trapani, che sul PalaDaidone si era pronunciato prima con la revoca della concessione al Trapani Shark e dopo dicendo che la società avrebbe potuto giocare fino a fine stagione, nel frattempo cercando una soluzione più che altro sugli aspetti economici. Adesso la controreplica è tutta di Valerio Antonini che in diretta su Telesud nel corso della trasmissione “Mattino Sud” ha dichiarato – non si sa se sia una boutade o meno – “Tranchida, mi venda il Palazzetto e chiudiamo la partita. Quanto potrà valere? Un milione e 200mila? Il Comune sarà sempre in debito ma io voglio essere generoso, visto che ne ho pagato 2 milioni e 800mila. Magari il Comune non ha più soldi, le casse si sono svuotate. Io voglio venire incontro al sindaco, poi mi paga a rate” ribadisce Antonini.

Sullo Stadio invece parla di situazione “demoralizzante”: “La gente non viene allo Stadio perchè non c’è tutto questo seguito, solo l’anno della serie B forse c’era entusiasmo. C’è solo la curva piena e la parte della copertura, ma la gradinata è vuota”. E parla di sopruso nei confronti del Trapani Calcio: “Un mese fa ricevemmo dal Libero Consorzio una lettera in cui si diceva che non riconoscevano i lavori fatti da noi. Un vero e proprio insulto”. Antonini si riferisce alla richiesta dei pagamenti delle utenze, di oltre 111mila richiesti dalla Provincia di Trapani. A questo punto il patron granata si dice pronto anche a fare suo lo Stadio Provinciale. Il progetto Cittadella dello Sport? Rimasta impantanata tra un iter burocratico in cui è finito dentro anche l Demanio. Il progetto è lì, “è l’unica speranza la città per avere un futuro” ma “non voglio più stare qua”.