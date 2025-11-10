Tranchida spegne il fuoco contro Trapani Shark: “Aperto al dialogo nel rispetto della legge”

Dopo l’ennesimo successo della squadra granata di Basket – per il vero anche il Trapani Calcio ha vinto in casa – il sindaco Giacomo Tranchida interviene pubblicamente per ribadire la posizione dell’Amministrazione comunale nei confronti della società Trapani Shark e del complesso momento di tensione che si è creato intorno alla gestione del PalaDaidone (ex PalaIlio e oggi per i tifosi Palashark). “Alla soddisfazione condivisa per l’ennesimo entusiasmante risultato sportivo – afferma Tranchida – rispondo con la riconfermata volontà politica e istituzionale dell’Amministrazione comunale che mi onoro di presiedere. Una volontà che si muove, come sempre, nel pieno rispetto delle procedure di legge e delle competenze del responsabile unico del procedimento“. Il primo cittadino ricorda come la sua Amministrazione, insieme a larga parte del Consiglio comunale, sia da tempo consapevole dell’importanza sociale e identitaria che la squadra di basket riveste per Trapani. “Non a caso – spiega – lo scorso 14 agosto ho firmato, riconfermandole, misure di tutela sportiva e amministrativa tutt’altro che scontate, proprio per salvaguardare gli equilibri generali e l’interesse collettivo”.

Tranchida sottolinea anche le difficoltà del dialogo con la società sportiva, dopo l’interruzione del tavolo tecnico da parte della stessa: “Nonostante ciò – precisa – continuiamo a lavorare con spirito istituzionale e nel rispetto della legalità, alla ricerca di soluzioni possibili che siano compatibili con le norme vigenti. La laicità e la responsabilità del ruolo che ricopro impongono equilibrio e fermezza”. Il sindaco apre, inoltre, al confronto con i tifosi e con l’associazione “Trapanesi Granata”, che in questi giorni ha raccolto migliaia di firme a sostegno della squadra. “Nessuna difficoltà – afferma – a incontrare i rappresentanti dell’associazione e ascoltare le richieste della tifoseria. Da sindaco mi sento parte di questa comunità sportiva, ma senza alcun conflitto d’interessi, perché il mio unico impegno è verso la città e i suoi cittadini”.

Tranchida ribadisce infine il proprio legame affettivo con i colori granata e il desiderio di riportare serenità intorno alla squadra: “Il gonfalone del Comune campeggia al Pala Daidone come segno di sostegno alla nostra Trapani Shark. Spero di poter tornare presto sugli spalti, senza essere oggetto di strumentalizzazioni che alimentano un clima sempre più grave e ingiustificato. Forza Trapani, sempre: io continuerò a crederci”.