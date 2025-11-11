Marsala Futura di Curatolo propone “un patto etico tra i partiti” in vista delle elezioni

Il movimento civico Marsala Futura, guidato da Leonardo Curatolo, lancia la proposta di sottoscrivere un Patto Etico tra tutte le forze politiche in vista delle prossime elezioni amministrative. L’iniziativa nasce “alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno scosso la politica siciliana” con il caso Cuffaro e punta a garantire una competizione elettorale trasparente e rispettosa. “Questa competizione comunale è particolarmente esposta a rischi di inquinamento politico e morale – afferma Curatolo –. Ci sono pressioni, interessi trasversali e tentativi di condizionare il voto che non possiamo ignorare. Marsala deve reagire in anticipo, con un impegno pubblico condiviso da tutti. Serve un fronte comune per difendere la città, la trasparenza e la dignità della politica locale”.

Il Patto, che nei prossimi giorni sarà inviato a segretari di partito e leader delle liste civiche, prevede impegni su legalità, trasparenza dei finanziamenti, correttezza nella comunicazione, rispetto reciproco e dichiarazione dei conflitti di interesse, oltre alla creazione di un Tavolo Etico Interpartitico incaricato di vigilare sul rispetto degli accordi. Leonardo Curatolo, presidente di Marsala Futura, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per costruire una politica locale più responsabile e trasparente.