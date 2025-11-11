Al via nel territorio di Erice 6 progetti educativi e ricreativi destinati ai minori

Al via sei progetti educativi e ricreativi, rivolti a bambini e ragazzi: alcuni sono già iniziati, mentre altri prenderanno il via nei prossimi giorni. Le attività, che si svolgono nel territorio comunale, sono finanziate con 27.237,52 euro dal Ministero per la Famiglia, la natalità e le Pari Opportunità.

Ecco le associazioni coinvolte e le sedi dei progetti:

Asd Fantasy Animazione – “Insieme verso il Natale 2.0” – Ist. Mazzini, plesso Baden Powell (dal 17/11/2025 al 31/12/2025 dal lunedì al sabato); Vmk Lab Odv – “Il nostro quartiere, il nostro Natale” – (dal 24/11/2025 al 31/12/2025); Odv Donare Rende Felici – “Nessuno rimanga indietro 2025” – centro sociale polivalente Giuseppina Cammarata di Napola (dal 03/11/2025 al 31/12/2025); Curvy Pride Aps – “Unici insieme” – Giardino degli Aromi (dal 24/11/2025 al 07/12/2025); Athena Team Asd – “Psicomotricità e gioco sportivo” – via Ribera 7 (dal 27/10/2025 al 30/11/2025); Pgs Etoile Asd – “La casa di Saulo” – Parrocchia San Paolo Apostolo (dal 20/10/2025 al 31/12/2025).

Le attività si concluderanno entro il 31 dicembre 2025.

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all’ufficio dei Servizi sociali comunali, dott.ssa Maria Luisa Faraci (tel. 0923-502835 – email marialuisa.faraci@comune.erice.tp.it)