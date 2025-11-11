“Decuffarizziamo la Sicilia”, opposizioni in piazza a Palermo per chiedere le dimissioni di Schifani

Si sono ritrovate insieme per chiedere le dimissioni del presidente della Regione, Renato Schifani le forze d’opposizione del mondo politico siciliano. In piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione, si sono ritrovati esponenti di Pd, M5s e Controcorrente, ma anche di Avs e Italia Viva, riuniti in un ‘fronte alternativo progressista’.

La manifestazione segue la bufera giudiziaria che ha investito l’ex segretario della Dc Totò Cuffaro, il capogruppo dei centristi all’Ars Carmelo Pace e il coordinatore nazionale di Noi moderati Saverio Romano.

Tra i presenti il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, il coordinatore siciliano M5s Nuccio Di Paola, il fondatore di Controcorrente Ismaele La Vardera e il capogruppo di Italia Viva alla Camera Davide Faraone. “Se non ora quando? Siamo qui per dire basta a un sistema malato che soffoca la Sicilia nelle spire del clientelismo e dei diritti venduti come favori”. Così Valentina Chinnici, deputata all’Ars e vice segretaria regionale del Partito democratico, durante il sit-in di protesta. “È ora di voltare pagina – ha concluso Chinnici – e restituire alla Sicilia la dignità e il futuro che merita”.