Il Trapani Calcio vince al Provinciale contro Picerno

Il Trapani Calcio conquista un’altra vittoria in extremis. Al “Provinciale” i granata superano il Picerno per 2-1 grazie a una doppietta di Fischnaller, decisivo nel ribaltare l’iniziale vantaggio firmato da Abreu. Gara non particolarmente spettacolare ma vivace nel finale: il pareggio arriva all’80’ su calcio di rigore, mentre il gol del successo giunge al 95’, ancora con il numero 33 protagonista.

Nella ripresa Aronica riorganizza la squadra passando al 4-2-3-1, inserisce forze fresche e la pressione porta infine ai frutti sperati. Galeotti è provvidenziale in un paio di contropiedi degli ospiti, poi il finale è tutto di marca granata. Sugli spalti clima acceso, complice anche la tensione per il recente deferimento del club e di alcuni dirigenti. I tifosi espongono uno striscione per chiedere trasparenza e chiarezza sul presente e sul futuro della società.