L’ex senatore e presidente di Basket Vincenzo Garraffa: “Sosteniamo la Trapani Shark”

In un momento di forte tensione tra l’amministrazione comunale di Trapani e la società di basket Trapani Shark, interviene con una lettera aperta l’ex senatore repubblicano Vincenzo Garraffa, figura della politica e della sanità trapanese – già primario di radiologia all’Ospedale S’Antonio Abate – e da sempre vicino al mondo dello sport. Divenne presidente negli anni ’80 della Pallacanestro Trapani e dalla serie C la portò fino nella massima serie. Da Bologna, Garraffa affida alle sue parole un messaggio di solidarietà verso la squadra granata, il presidente Valerio Antonini e tutto lo staff tecnico, sottolineando l’importanza di sostenere la compagine cestistica che, con merito e impegno, porta in alto il nome di Trapani sui parquet nazionali e internazionali. Al tempo stesso, l’ex parlamentare non nasconde la propria amarezza per il clima di polemiche e scontri istituzionali che, a suo giudizio, stanno danneggiando l’immagine della città e rischiano di compromettere la serenità dell’ambiente sportivo.

Segue il testo integrale della lettera firmata dal dottor Vincenzo Garraffa, datata Bologna, 6 novembre 2025:

Da sempre innamorato della mia piccola e splendida Trapani, da sempre impegnato nello Sport, da silenzioso sostenitore e da semplice abbonato della società cestistica che, con merito agonistico, onora ai massimi livelli nazionali ed internazionali la nostra città e la nostra terra, ritengo doveroso attestare la mia solidarietà ed il mio apprezzamento sportivo alla società Trapani Shark S.r.l, al suo Presidente ed ai suoi collaboratori, al Coach ed all’intero staff tecnico, ai magnifici atleti di una compagine che ad oggi, pur se vivendo una quotidianità di deprecabile ed insufficiente serenità ambientale, ha dimostrato di non essere seconda a nessuna dopo le prime sei partite del massimo campionato italiano di basket 2025-2026, insufficiente serenità che certamente potrebbe pesantemente condizionare le loro prestazioni agonistiche e la loro potenzialità. Con amarezza non posso non stigmatizzare la rissa personale quanto strumentale di stampo “catitaro” del Sindaco di Trapani che sta esponendo il Comune a gravi danni e pericolose conseguenze economiche e, soprattutto, che sta mortificando l’immagine della città della quale, per il ruolo istituzionale attualmente rivestito, egli avrebbe dovuto e dovrebbe esserne il miglior tutore invece di esporla, come purtroppo l’ha esposta e la sta esponendo, al pubblico ludibrio nazionale.

Per quanto sopra espresso, invito quanti hanno a cuore il buon nome della nostra Trapani, quanti hanno a cuore la sorte della Società di basket Trapani Shark, ed in particolare i Trapanesi Granata, a stringersi – oggi ancor di più e con ancor maggiore passione ed entusiasmo – alla Società di basket che porta alta, con onore e con merito, la bandiera granata sui più prestigiosi parquets italiani ed europei ed a sostenere col loro affetto la nostra magnifica squadra, lo Staff tecnico e l’intera compagine dirigenziale. La magnifica compagine granata ad astrarsi dalla pochezza di risse indegne del loro impegno e del loro valore che onora la nostra piccola splendida Trapani, impegno che merita l’affetto ed il rispetto di tutti…anche ispirandosi al motto della “mia” Pallacanestro Trapani di tanti anni addietro che piccolo Davide contro i Golia, andava in campo sempre “col cuore in mano e col coltello tra i denti” facendoci sognare vette mai raggiunte ma raggiungibili e facendoci vivere emozioni sempre più forti per prestigiose e storiche vittorie da conquistare. Invito gli abbonati, come il sottoscritto, a dimostrare il loro affetto non richiedendo la rescissione ed il rimborso dei loro abbonamenti sottoscritti. Invito tutti gli sportivi a seguire, ove possibile, la squadra nelle sedi ove dovesse essere costretta a sostenere i propri impegni lontano da Trapani nell’auspicio di una illuminata riconsiderazione da parte di quanti hanno purtroppo dimostrato uno spessore politico, istituzionale e manageriale che appare preferibile al momento evitare di definire. Invito, infine, il Presidente Valerio Antonini a verificare l’esistenza di ipotesi strutturali temporanee diverse dal Pala Daidone sul territorio provinciale.