Un brutto episodio ai danni di un carabiniere della Compagnia di Mazara del Vallo. I militari hanno arrestato un 42enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di espiazione pena per furto aggravato, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Il provvedimento è scaturito dalla condanna definitiva alla pena residua di due anni di reclusione, per il reato di furto aggravato in concorso da lui commesso nel 2019. Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza però, il 42enne Pietro Cannavò ha tentato la fuga per sottrarsi alla reclusione, ferendo in modo lieve un Carabiniere che lo ha prontamente raggiunto e bloccato, pertanto l’uomo è stato tratto in arresto anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

(foto di repertorio)