“Innovagiovani”: un bando con la Diocesi di Mazara per idee imprenditoriali

Sono aperte le iscrizioni al bando “Innovagiovani: lavoro, reti, tecnologia per un futuro sostenibile”, promosso da Caritas diocesana, Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con il Progetto Policoro della Diocesi di Mazara del Vallo. Col bando verrà selezionata una idea imprenditoriale giovanile e innovativa che dovrà avere come elemento caratterizzante lo sviluppo di servizi e/o prodotti volti all’utilità collettiva del territorio della Diocesi di Mazara del Vallo. Tra gli obiettivi del bando ci sono le occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali ed incontri di divulgazione sulla cultura d’impresa, sostegno allo sviluppo della propria idea imprenditoriale innovativa attraverso un meccanismo incentivante, che favorisca la nascita di una nuova impresa innovativa. I progetti che si potranno presentare devono avere come obiettivo primario la generazione di impatto sociale, favorire l’occupazione, anche dei giovani appartenenti alle categorie svantaggiate, essere promuovibili sul territorio attraverso la creazione di reti, utilizzare la tecnologia, anche digitale, essere economicamente sostenibili nel tempo.

Gli ambiti sono: agricoltura sociale, soluzioni e azioni per la salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali, soluzioni innovative anti spreco alimentare, innovazione digitale per scopi sociali. Al bando possono partecipare i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano disoccupati o inoccupati (non siano titolari di partita Iva) e siano residenti nel territorio della Diocesi. Scadenza presentazione idea imprenditoriale 3 dicembre. Informazioni e dettagli al link https://www.diocesimazara.eu/il-bando-innovagiovani-come-partecipare-con-unidea-progettuale/32721/