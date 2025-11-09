La Pallacanestro Marsala autoritaria a Milazzo: seconda vittoria e balzo in classifica

Un’ottima prestazione per la Nuova Pallacanestro Marsala, che esce con una brillante vittoria dal campo di Peppino Cocuzza-Basket Milazzo con il punteggio di 85-66. Fin dai primi minuti, i ragazzi di coach Peppe Grillo hanno mostrato grande determinazione, confermando la crescita mentale già evidenziata nella precedente gara contro Gioia Tauro. La squadra è rimasta sempre concentrata, gestendo con intelligenza il vantaggio ottenuto, mantenendosi costantemente avanti di 10/12 punti e riuscendo anche ad ampliarlo fino a 20 lunghezze nella seconda parte del match. Ottima la prova di tutto il collettivo, come sottolineato dall’assistant coach Andrea Anteri al termine della gara: “Grande interpretazione della partita da parte di tutti i giocatori. Molto diligenti sia in attacco che in difesa. Adesso testa al derby di domenica contro la Virtus Trapani”. I migliori realizzatori per la NPMarsala sono stati Justas Vieversys con 25 punti, Lorenzo Allegri con 19 e Matteo Leone con 16 punti. Queste prestazioni corali danno nuovo slancio in classifica, dove la compagine marsalese sale ora a quota 4 punti, pronta ad affrontare con entusiasmo il prossimo impegno nel derby trapanese.