La Handball Erice non dà scampo al Kaerjeng e approda agli ottavi di European Cup

Le Arpie della Handball Erice vincono anche gara 2 e passano il terzo turno della EFH European Cup. Dopo l’andata di venerdì finita 36 a 13, il ritorno di questa sera si è concluso sul punteggio di 17 a 32 sempre per le ericine che chiudono così la pratica Kaerjeng. Le lussemburghesi non sono riuscite a ribaltare la situazione e, così, Erice passa il turno. Il prossimo 18 novembre si svolgerà il sorteggio per il prossimo turno.

CRONACA Ritmo molto veloce nei primi minuti con Erice che si porta subito sul 2 a 4 per le Arpie grazie a Severin e Assana. Severin insiste, Losio e Dalle Crode: 3 a 9 per le Arpie e timeout per il Kaerjeng. Losio colpisce ancora in contropiede, Ramona Manojlovic è implacabile. Erice continua con il suo monologo. Julie Simon ci prova per le lussemburghesi ma le Arpie rimangono avanti. Tarbuch e Sablic chiudono il primo tempo sul 7 a 18 per le Arpie.

Losio riprende da dove Erice aveva lasciato, Gandulfo approfitta di una buona seconda fase e porta le Arpie sul massimo vantaggio. Zuk e Kirtz provano a muovere l’attacco delle lussemburghesi, Erice amministra con le reti di Gandulfo e Losio, oggi decisamente la migliore delle Arpie in attacco. Non si sblocca la situazione e il Kaerjeng è in balia delle reti di Losio e Sablic. Manojlovic e Sablic la chiudono definitivamente sul 17 a 32. Erice vola agli ottavi di finali della EHF.

IL TABELLINO

Handball Kaerjeng – AC Life Style Handball Erice 17-32 (7-18)

Handball Kaerjeng:

Weibel, Galic 3, Simon 1, Zuk 4, Huberty, Jurcevic, Reiter 2, Parisot 1, Medeiros 1, Monteiro Costa, Dascalu 2, Radoncic A. 1, Radoncic S., Kirtz 2, Jentgen, Gustowska. All. Dan Mauruschatt

AC Life Style Handball Erice:

De Marinis, Fanton, Bernabei, Severin 2, Tarbuch 3, Losio 9, Cozzi, Manojlovic 5, Gandulfo 3, Iacovello, Dalle Crode 3, Sablic 3, Pessoa 2, Assana 2, Cabral Barbosa, Kapitanovic. All. Bruno Tronelli.

Arbitri: Karolis Lukosevicius e Jonas Virkutis

Commissario: Christophoros Theophanous

DICHIARAZIONI

Giulia Losio, ala della Handball Erice: «Quella di oggi è stata una partita di conferma dopo la vittoria di venerdì. Abbiamo lavorato bene, giocato bene insieme, e ora la testa è già al campionato. Siamo concentrate e vogliamo continuare su questa strada. Fisicamente è stata una doppia sfida intensa, ma positiva. Sicuramente dobbiamo migliorare nella corsa con la palla, ma sia oggi che venerdì abbiamo fatto buone cose e ci portiamo dietro sensazioni positive. La difesa è da sempre uno dei nostri punti di forza. Si vince in difesa, e per questo dobbiamo continuare a lavorarci tantissimo. È lì che si costruiscono le vittorie, e vogliamo continuare a esprimere cose buone anche in campionato».