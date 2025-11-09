Basket, in A1 la Trapani Shark vince ancora: 96-90 contro Vanoli Cremona

Termina 96 a 90 il match tra Trapani Shark e Vanoli Cremona. Una sfida equilibrata e avvincente, che i lombardi affrontano con un inizio migliore, concludendo il primo quarto con un vantaggio di 6 lunghezze (22-28). Gli “squali” trapanesi, però, si rimettono presto in scia anche grazie a una buona percentuale sui tiri da tre e operano il sorpasso in virtù di un autorevole secondo quarto. Equilibrato nel punteggio il resto del match, con Trapani che comunque conclude avanti di tre punti anche il terzo quarto e quello finale, mentre Cremona fallisce qualche buona chance per rimettere in discussione il risultato.

Da segnalare le prestazioni di Jordan Ford (19 punti, 6 assiste e 3 rimbalzi), Notae (16 punti) e Eboua (15) per i trapanesi, mentre per Cremona il migliore è stato Willis con 21 punti.

Per gli uomini di coach Repesa si tratta della sesta vittoria su 7 partite giocate.

IL TABELLINO

Trapani Shark : Eboua 15, Cappelletti 2, Notae 16, Ford 19, Arcidiacono ne, Rossato 3, Alibegovic 7, Allen 13, Pugliatti ne, Petrucelli 11, Sanogo 7, Hurt 3.

Allenatore: Jasmin Repesa.

Assistenti: Ivica Skelin, Alex Latini.

Vanoli Cremona: Anigbogu 2, Willis 21, Jones 14, Casarin 13, Grant 2, Galli ne, Veronesi 4, Burns 4, Durahm 17, Ndiaye 13.

Allenatore: Pierluigi Brotto

Assistenti: Carlo Campigotto, Massimo Giubertoni.