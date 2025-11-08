Slalom automobilistico del Satiro: torna la sfida della Città di Mazara

I motori tornano a ruggire lungo la Strada Provinciale 50 che domenica 9 novembre ospiterà l’8° Slalom Automobilistico del Satiro – Città di Mazara del Vallo”, gara valevole come Trofeo Bicilindriche e Coppa ACI Sport, coefficiente 1, organizzata dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. Si sfideranno i migliori specialisti della disciplina su un tracciato tecnico e spettacolare di 2.500 metri, caratterizzato da 11 barriere di rallentamento che metteranno alla prova le abilità dei concorrenti. La gara prende il nome dal celebre Satiro Danzante, straordinaria statua bronzea di epoca ellenistica recuperata nel 1998 dalle acque del Canale di Sicilia. Questo capolavoro del IV-III secolo a.C., conservato nel Museo del Satiro, è il simbolo di Mazara del Vallo e della sua vocazione culturale.

Il programma prevede una prova di ricognizione seguita da tre manches competitive, con start fissato alle ore 9:00. La manifestazione, organizzata in collaborazione con ACI Sport – Delegazione Regionale Siciliana e con il supporto della Federazione Italiana Cronometristi, rappresenta un importante appuntamento per i piloti che ambiscono ai titoli regionali e nazionali. Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno sabato 8 novembre dalle ore 15 alle 19.30 in Piazza della Repubblica, nel cuore di Mazara del Vallo, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino le vetture da competizione.