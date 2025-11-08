Il Comune di Erice rafforza il team del settore Servizi Sociali

Il Comune di Erice potenzia il team del settore Servizi Sociali. Le nuove dipendenti entrate in servizio nel 2025 – tre assistenti sociali, le dottoresse Stefania Genovese, Maria Rosaria Lombardo e Gabriella Marino, e una psicologa, la dottoressa Leonarda Vultaggio – hanno incontrato la sindaca Daniela Toscano, l’assessore al personale Vito Milana e l’assessora ai servizi sociali Carmela Daidone. L’incontro si è svolto nella sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta, alla presenza della responsabile dell’8° Settore Servizi Sociali, dott.ssa Leonarda Messina. L’incontro ha rappresentato un momento di accoglienza e confronto sulle priorità operative e sulle prospettive di lavoro del settore. Le quattro nuove figure, tutte assunte attraverso procedura di mobilità da altri enti pubblici, vanno a potenziare in modo significativo la struttura comunale dedicata ai servizi alla persona, garantendo una maggiore capacità di ascolto, presa in carico e accompagnamento dei cittadini che si rivolgono all’Ente.

Di particolare rilievo è la presenza della psicologa, figura che, in provincia di Trapani, è attualmente presente solo in tre Comuni. Un elemento che qualifica ulteriormente l’offerta del Comune di Erice e consente di ampliare gli interventi di sostegno psicologico, prevenzione e promozione del benessere relazionale e familiare.

Dopo l’incontro, la Toscano ha dichiarato: «L’ingresso di queste nuove professioniste è motivo di orgoglio per la nostra amministrazione. Non si tratta solo di rafforzare un servizio, ma di rendere più vicina e competente la risposta del Comune ai bisogni della comunità, mantenendo alto il livello di attenzione verso il welfare locale e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini, e promuovendo una rete di prossimità sempre più attenta, efficiente e professionale. Le assistenti sociali e la psicologa hanno già portato un contributo importante alla rete di sostegno che stiamo costruendo, fatta di ascolto, professionalità e presenza sul territorio nei confronti di chi vive situazioni di difficoltà e di chi cerca un aiuto concreto». Le parole di Vito Milana, assessore al personale: «Abbiamo scelto la procedura di mobilità, in sinergia con gli uffici e col contributo determinante dell’assessore che ha detenuto la delega finora, Pino Agliastro, per garantire tempi rapidi e personale già formato, in grado di operare sin da subito. Si tratta di un segnale forte di attenzione e di buon governo, che conferma la volontà di questa amministrazione di valorizzare le competenze e migliorare i servizi senza disperdere risorse».

Infine Carmela Daidone, assessora ai servizi sociali: «Queste nuove figure ci permetteranno di ampliare le attività di sostegno psicologico e sociale, con una presenza più capillare e specializzata. È un passo importante che ci consentirà di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle famiglie, dei minori, delle persone anziane e di chi attraversa momenti di fragilità, e di promuovere maggiori iniziative sociali sul territorio. Il rafforzamento dell’equipe permetterà di ottimizzare la gestione dei casi, ridurre i tempi di attesa e sviluppare progetti personalizzati che tengano conto delle diverse realtà del territorio».