Addio a Beppe Vessicchio, cuore e bacchetta di Sanremo per 30 anni

È morto Beppe Vessicchio, il celebre maestro e direttore d’orchestra simbolo del Festival di Sanremo, all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Vessicchio si è spento nel pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in seguito a una complicazione improvvisa. Il mondo della musica italiana e i suoi tantissimi ammiratori lo ricordano come una presenza gentile e rassicurante della musica popolare nazionale.

La carriera di Beppe Vessicchio è stata segnata da grandi successi e collaborazioni con i nomi più prestigiosi della musica italiana e internazionale, come Andrea Bocelli, Roberto Vecchioni, Zucchero, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Ron e Biagio Antonacci. Arrangiatore di talento e volto noto anche in televisione, è stato un punto di riferimento musicale per decenni, portando la sua “bacchetta” con eleganza e maestria in centinaia di esibizioni.

Il maestro Vessicchio è un’icona del Festival di Sanremo, dove ha preso parte come direttore d’orchestra dal 1990, diventando una presenza fissa e amatissima dal pubblico. Ha vinto il Festival quattro volte da direttore: nel 2000 con gli Avion Travel e la canzone «Sentimento», nel 2003 con Alexia e «Per dire di no», nel 2010 con Valerio Scanu con «Per tutte le volte che» e nel 2011 con Roberto Vecchioni e «Chiamami ancora amore». A queste vittorie si aggiungono numerosi premi come miglior arrangiatore, che testimoniano la sua sensibilità musicale e il suo contributo fondamentale alla musica italiana.

Oltre al Festival di Sanremo, Vessicchio ha diretto l’orchestra in teatri e contesti di prestigio internazionale, come il Cremlino, e ha guidato grandi progetti musicali come «Rockin’1000», la più grande rock band al mondo. La sua musica era più di una disciplina: era un linguaggio universale, un ponte tra artisti e pubblico, che ha saputo emozionare e unire generazioni con la sua arte.

I funerali di Beppe Vessicchio saranno celebrati in forma strettamente privata, come comunicato dalla famiglia, mentre l’intera Italia piange la scomparsa di un maestro che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana e nella memoria collettiva del pubblico.

Il suo nome rimarrà per sempre legato a Sanremo e alle note che hanno fatto sognare milioni di italiani. Addio, maestro Vessicchio, la sua musica continuerà a vivere nei cuori di tutti noi.