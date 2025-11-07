Nino Bertolino nuovo presidente della sezione mazarese dei Medici Cattolici Italiani

Nino Bertolino, cardiologo in pensione, è il nuovo presidente della sezione di Mazara del Vallo dell’AMCI (Associazione medici cattolici italiani). Bertolino subentra a Giuseppe Parisi scomparso qualche mese addietro. I componenti dell’associazione si sono riuniti il 18 ottobre scorso, in occasione della festa liturgica di San Luca Evangelista, nella cappella dell’ospedale “Abele Ajello” per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Erano presenti 13 medici e l’assistente ecclesiastico don Antonino Favata. «La professione del medico è una missione – ha detto il Vescovo – un servizio attento, generoso, profondo. Dalla partecipazione all’Eucaristia attinge la gioia e l’entusiasmo per umanizzare la medicina. Si tratta di riconoscere la cura come un bisogno di una relazione tra medico e paziente, con le sue storie e le sue fragilità».