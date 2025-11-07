Grillo, Patti, Ombra, Lo Curto: si cercano i candidati a sindaco di Marsala

Si susseguono le riunioni del centrodestra e del centrosinistra. Spuntano anche gli indipendenti.

Partiamo da un assunto: campagne elettorali amministrative lunghe e a volte anche lunghissime ne abbiamo viste. Maggioranze variabili che fino all’ultimo spostano partiti e movimenti da uno schieramento all’altro ce ne sono stati, ma la particolarità della situazione politica che si sta determinando a Marsala negli ultimi mesi ha stavolta del paradossale.

La situazione nel centrosinistra e il candidato unico.

Partiamo dal centro sinistra: poche riunioni ufficiali (almeno che non le tengano clandestine…) a parte il Pd pochissimi accenni ad un programma che si vuole realizzare in caso di vittoria. Pochissimi comunicati e quasi sempre con repliche a quello che fa (o non fa) l’amministrazione comunale. Proposte: quasi nulla. Ma come si sa la gente attende il candidato a sindaco. L’unico nome che è circolato e che ormai appare quello definitivo è quello dell’ex assessora al comune di Trapani Andreana Patti. Si aspetta soltanto l’annuncio ufficiale.

Perchè il centro sinistra attende ancora per annunciare l’unica candidatura emersa?

Ma perché il centro sinistra ci ha messo tanto tempo? C’erano divisioni in tema di scelte sul sociale? Investimenti sui lavori pubblici da effettuare nel centro urbano piuttosto che nelle periferie? E il canile comunale? Cosa ne vuole fare il centro sinistra del bistrattato e quasi abbandonato ricovero dei nostri amici a quattro zampe? Sono questi e tanti altri temi che potremmo continuare a citare. Invece dopo avere avuto la quasi certezza (ma da mesi…) della candidatura di Andreana Patti, le uniche divisioni che trapelano sono quelle relative alla collocazione politica. Ma come? C’è il Pd, il Psi, Avs e il M5S oltre ad altri movimenti che di richiamano a valori nazionali diversi da quelli della premier Giorgia Meloni, e le discussioni a Marsala vertono è se questa alleanza debba chiamarsi di centro sinistra?

Diamo un’occhiata alla confusione che regna nel centrodestra.

Dalla parte opposta dello schieramento nulla del programma, unità diffusa a tutti i livelli sul fatto che non potrà essere Massimo Grillo il candidato del centro destra. E’ già accaduto e accadrà ancora che il sindaco uscente non sia più gradito all’ex sua maggioranza. C’è da chiedersi, al netto delle valutazioni sulle realizzazioni fatte oppure no dal sindaco uscente, che cosa dicono tutti quelli del centrodestra che si oppongono a Grillo ma che appena 5 anni fa lo hanno proposto e sostenuto in campagna elettorale. Dicano almeno, visto che lo pensano, di essersi sbagliati.

La candidatura altalenante di Salvatore Ombra.

Tutto gira intorno a Salvatore Ombra. Il presidente dell’Airgest una settimana è il candidato vincente del centrodestra ma in quella successiva si è ritirato perché pensa di dedicarsi esclusivamente all’aeroporto di Birgi. Nella settimana “no” dal centrodestra arrivano i candidati alternativi. Talvolta appare in vantaggio la leader provinciale della Lega Eleonora Lo Curto, poi Nicola Fici, Paolo Ruggieri e infine si ritorna a Salvatore Ombra. Aspettiamo.

Fuori dai tavoli chi è rimasto in piedi e attende?

Fuori dagli schieramenti ufficiali l’imprenditore Leonardo Curatolo, dopo avere interloquito con il centro destra, ha deciso di andare da solo. Poi restano le posizioni di due numeri uno della politica locale: il deputato regionale e capogruppo all’Ars Stefano Pellegrino e il presidente del Consiglio Enzo Sturiano. Entrambi appartengono al Partito di Forza Italia che partecipa ufficialmente al tavolo che ha stabilito di non candidare Massimo Grillo, ma i due sono sostenitori della giunta in carica. Sturiano poi avrebbe anche in passato nutrito ambizioni per candidarsi alla carica di primo cittadino. Vedremo cosa deciderà il partito del presidente Renato Schifani.