Basket: Antonini, Oddo e Giacalone deferiti dalla FIGC per mancati pagamenti di tesserati e dipendenti

Altra batosta per Valerio Antonini, patron del Trapani Shark. Valerio Antonini, assieme a Matt Rizzetta, di Campobasso Calcio e del Napoli Basketball, sono stati deferiti dalla FIGC. Un provvedimento arrivato a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Nel caso di Rizzetta, la motivazione e del non “… aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di luglio e agosto 2025 del piano di rateazione in essere con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione”. Simile la situazione della Trapani Calcio di Valerio Antonini: “I sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, rispettivamente presidente e procuratori della società sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati nonchè per non aver provveduto al versamento dei contributi Inps e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025 nonché dei contributi dovuti al fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025″, si legge nella nota della FIGC.