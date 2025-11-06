Sotto il tabellone, serve carattere: sabato la Nuova Pallacanestro Marsala a San Filippo Del Mela

Prosegue il campionato di Serie C e la Nuova Pallacanestro Marsala si prepara ad affrontare una giornata di campionato in trasferta, dove sarà ospite della Peppino Cocuzza San Filippo del Mela. Il match si giocherà sabato 8 novembre, con palla a due alle ore 18:30, presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Sandro Pertini (San Filippo del Mela, ME).
Le due squadre arrivano all’appuntamento con lo stesso bottino di punti in classifica (2), confermando così l’importanza della partita nello scontro diretto per la zona salvezza. Cocuzza San Filippo del Mela si è finora distinta per essere una squadra solida sotto canestro, in grado di mettere in difficoltà le avversarie con fisicità e intensità.
L’assistant coach della NPM, Andrea Anteri, commenta così la sfida: “È una squadra tosta con grande potenzialità offensiva sugli esterni. Dobbiamo provare a dare continuità dopo la prova di domenica scorsa che è stata importantissima”.
L’appuntamento è per sabato 8 novembre alle 18:30.