Salemi, i Carabinieri denunciano lavoratori stranieri abusivi nei campi

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno proceduto ad effettuare una serie di controlli finalizzati ad accertare insediamenti abusivi di lavoratori stagionali stranieri. All’esito delle attività, condotta presso un’azienda locale operante nel settore edile, è stata riscontrata la presenza di 4 soggetti tunisini risultati irregolari sul territorio dello stato i quali venivano deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica rispettivamente: 2 uomini per furto aggravato di energia elettrica in quanto nell’appartamento dove risultavano abitare è stato riscontrato un allaccio abusivo alla corrente pubblica e altri 2 per il reato di invasione di terreni e/o edifici. Per tutti loro sono state avviate, presso l’Ufficio immigrazione della Questura, le procedure previste in relazione alla loro posizione sul territorio nazionale. A coadiuvare i Carabinieri di Salemi, la Polizia Municipale, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.