Trapani: il Comune avvia la revoca della concessione del Palazzetto alla Shark

Era nell’aria ma adesso il provvedimento è messo in atto: il Comune di Trapani ha avviato l’iter per la revoca della concessione del PalaDaidone alla Trapani Shark. Alla notizia il patron Valerio Antonini – come già aveva paventato di fare – annuncia l’addio della squadra di basket in Città dichiarando pubblicamente che porterà via dal palazzetto tutto quello che la sua società ha apportato nella struttura: parquet, panchine e canestri. Dal canto suo, in conferenza stampa, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha tenuto una conferenza stampa in cui ha confermato il procedimento di risoluzione, decadenza e revoca della convenzione trentennale per la gestione del Palasport firmata nel 2023 con la società di Antonini. Ciò alla luce anche di quanto accaduto nelle scorse ore con la Provincia che chiede al Trapani 1905, la squadra di calcio di proprietà sempre dell’imprenditore romano, che non ha pagato per centinaia di euro e oltre le utenze dell’impianto sportivo.