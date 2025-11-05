Marsala: incidente in via Trieste tra auto e moto, un uomo ferito alla testa

Incidente stradale, questo pomeriggio, a Marsala. Il sinistro è avvenuto nella prima periferia cittadina, nella zona di via Trieste. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato un uomo, rimasto ferito alla testa in seguito all’impatto. Giunta sul posto l’ambulanza del 118, è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove è stato ricoverato e sottoposto agli accertamenti del caso. L’uomo ha riportato un lieve trauma cranico e una ferita lacero contusa alla testa. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Municipale, che ne ha ricostruito la dinamica.