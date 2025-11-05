Marsala: ferma al semaforo, le puntano il coltello e la derubano

Una vicenda inquietante è accaduta nel primissimo pomeriggio di oggi. Una signora, a bordo della sua macchina col finestrino abbassato, mentre era ferma al semaforo si è ritrovata due soggetti che le hanno puntato il coltello. Le è stato intimato di consegnarle quello che aveva, in denaro, per poi dileguarsi. Le urla e lo spavento della vittima hanno attirato gli altri automobilisti in transito e i negozianti di zona che sono accorsi a capire cosa stesse accadendo. Nonostante lo stato di shock, la donna ha chiamato i Carabinieri che hanno cercato di ricostruire la vicenda, raccogliendo la denuncia della malcapitata. La signora stava guidando da via Salemi in direzione del centro di Marsala. Un fatto di cronaca alquanto allarmante e che fa capire ancora una volta quanto il tema della sicurezza sia diventato da tempo una priorità, se non una vera e propria emergenza.