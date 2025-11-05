Il direttivo nazionale della DC si stringe intorno al suo leader Totò Cuffaro

Il partito della Democrazia Cristiana si stringe intorno al suo leader. Il direttivo nazionale della DC, infatti, appresa ieri l’apertura di indagini a carico del segretario nazionale Totò Cuffaro e di altri tre esponenti del partito, ha inviato una nota in cui esprime “… umana solidarietà e vicinanza al segretario e agli altri indagati – On. Carmelo Pace, Vito Raso e Antonio Abbonato – confidando che sapranno dimostrare la loro completa estraneità ai fatti contestati, nel pieno rispetto dell’operato della magistratura e dei principi di leale collaborazione istituzionale”. “La vita del partito – prosegue la nota – prosegue regolarmente, nel quadro di una presenza radicata su tutto il territorio nazionale e legittimata in tutte le sue articolazioni statutarie, con l’obiettivo della difesa dei valori della Costituzione, della cristianità e della legalità, nell’interesse della collettività e di tutti i cittadini”. La nota è firmata da Renato Grassi, presidente del Consiglio nazionale della DC, Giampiero Samorì, vicesegretario vicario, e Francesca Donato, vicepresidente del Consiglio nazionale.