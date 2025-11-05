Coppa Italia: il Marsala batte il Partinicaudace per 2 a 1

Marsala 1912-Partinicaudace è andata in scena al Municipale “Nino Lombardo Angotta” per i quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Al 10′ trema già la porta avversaria con Angileri che colpisce il palo interno, 4 minuti dopo è D’Ancora che stampa il pallone ancora una volta nel palo destro. Il Marsala si difende bene, mentre il Partinicaudace fa un pò fatica a contenere i ragazzi di Mister Chinnici. Il vantaggio sembra essere vicino per gli azzurri che però dovranno accontentarsi di tornare negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Nella ripresa a 45 secondi dall’inizio, Costa trova la porta ma il pallone finisce fuori ed è sempre lui che al 53′ si fa parare da un difensore della squadra ospite che cerca di sopperire all’estremo difensore Longo che esce ma non trattiene la sfera. Il Marsala domina davanti al proprio pubblico e dopo una serie di cambi per parte – solo un tiro che non impensierisce per il Partinicaudace – arriva la prima rete firmata da Corso, entrato all’inizio del secondo tempo: da posizione centrale intuisce un buon passaggio e insacca il pallone in rete. La vera occasione per gli ospiti arriva 5 minuti dopo ma Scuffia para tutto. Il Marsala pressa in attacco e di contro rischia qualcosa in difesa, ma ne vale la pena: Miliziano vede Sferruzza in ghiotta posizione, questi stoppa la palla si gira e segna un gran goal. E’ 2 a 0. Allo scadere del primo tempo l’arbitro concede un rigore al Partinicaudace per un possibile fallo commesso da Giardina – che non è stato preso bene dalla panchina – e che viene trasformato da Caronia benchè il portiere lilybetano intuisce il tiro. La partita potrebbe riaprirsi ma c’è poco tempo. Il risultato terminata 2 a 1 e consegna un’altra vittoria al Marsala di Angelo Casa.