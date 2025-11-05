Il Buseto Pickleball Club si iscrive al Campionato Nazionale a Squadre

Il “Buseto Pickleball Club A.S.D.” ancora una volta protagonista nel panorama regionale e nazionale del nuovo e coinvolgente sport di racchetta, con la partecipazione al primo Campionato Nazionale di Pickleball e con il prestigioso riconoscimento per il Presidente del Club Gian Rosario Simonte, che è diventato Istruttore Federale di secondo livello di Pickleball, massima carica al momento riconosciuta a livello nazionale dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) in compagnia di soli altri due istruttori nella regione Sicilia.

Il primo Campionato a squadre vedrà tra i protagonisti anche il Club di Buseto Palizzolo. Il Pickleball, il nuovo sport di racchetta molto semplice e intuitivo che appassiona grandi e piccini, ormai è diventato un fenomeno sportivo anche in Italia e il Campionato è un passo fondamentale per la crescita di questo sport nel nostro Paese, che consolida il movimento e apre la strada a nuove forme di competizione, coinvolgendo club e giocatori in una dimensione ancora più collettiva. La competizione a squadre si svolgerà così: ogni team affronterà le altre in una prima fase regionale in incontri che uniranno tecnica, tattica e spirito di squadra; è una formula che ha già avuto grande successo negli Stati Uniti e in altri Paesi europei, e che ora promette di dare nuova linfa anche al panorama italiano, infatti il Pickleball a squadre rappresenta una vera e propria evoluzione per la disciplina in Italia.