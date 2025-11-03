Trapani, Commercio itinerante di prodotti ittici non autorizzato: sequestrati della Capitaneria di Porto circa 2 quintali di pesce

Nei giorni scorsi un’operazione di polizia marittima volta al rispetto delle leggi sulla

pesca marittima è stata portata a termine dai militari della Capitaneria di Porto di Trapani presso le banchine del porto peschereccio.



I militari della Guardia Costiera, coadiuvati da una pattuglia del Comando Provinciale dei Carabinieri, hanno sottoposto a controllo numerosi mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici e alla vendita itinerante, individuando quattro persone intente a vendere circa 200 chilogrammi di prodotto ittico privo della documentazione necessaria a garantirne la corretta tracciabilità, requisito fondamentale per assicurare la piena tutela del consumatore finale. Durante la suddetta attività, è stato accertato inoltre che

gli ambulanti esercitavano la vendita in assenza delle previste autorizzazioni da parte degli enti competenti necessari all’esercizio della vendita itinerante.



Al termine dell’operazione di polizia, sono state elevate complessivamente 4 sanzioni amministrative per un totale di 13.000,00 euro e tutto il prodotto è stato posto sotto sequestro e distrutto in quanto non è stato possibile accertarne la provenienza e la conservazione idonea per il consumo finale.



Nel corso dell’operazione è stata altresì rilevata la presenza di numerose cassette ed

imballaggi destinati al prodotto ittico che galleggiavano nello specchio acqueo portuale,

abbandonate illecitamente da ignoti.



L’attività svolta dai militari della Capitaneria di porto di Trapani, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Sicilia Occidentale, si inserisce nella quotidiana vigilanza svolta su tutto il compartimento marittimo di giurisdizione, che viene assicurata (in orari diurni e notturni) dal personale a terra ed imbarcato sulle motovedette in servizio presso tutti gli uffici marittimi dislocati sul litorale e presso le Isole Egadi al fine di contrastare la commercializzazione illecita di prodotto ittico e di tutela degli operatori del settore che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.