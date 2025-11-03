Il Trapani Calcio vince a Crotone al 97° minuto

Il Trapani Calcio espugna il campo del Crotone per 2-1, al termine di una gara iniziata in salita, valida come 12ª giornata di Campionato di serie C. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 17° minuto con Guido Gomez, abile a sfruttare un preciso cross di Zunno, facendo esplodere di entusiasmo i tifosi rossoblù presenti sugli spalti in questa domenica pomeriggio. La gioia del Crotone, però, è durata appena un minuto: al 18°, il sinistro di Fischnaller ha rimesso subito tutto in equilibrio. Nonostante i calabresi abbiano mantenuto il controllo del gioco e del possesso palla per gran parte dei 90 minuti, il Trapani è riuscito a piazzare il colpo decisivo nel recupero finale. Quando il match sembrava ormai destinato al pareggio, al 97° minuto, sugli sviluppi dell’ultimo calcio d’angolo, Francesco Gandolfo ha svettato di testa infilando il pallone alle spalle dell’incolpevole Merelli, regalando una vittoria insperata ai granata. Resta l’amaro in bocca per i pitagorici, che non sono riusciti a capitalizzare il vantaggio iniziale né a concretizzare il lungo predominio territoriale, subendo così una beffarda sconfitta a tempo scaduto.