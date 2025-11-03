L’Asp ricerca medici per Ortopedia e Traumatologia all’ospedale di Pantelleria

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha comunicato la riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici specialisti nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da destinare esclusivamente al Presidio Ospedaliero di Pantelleria. Secondo quanto riportato dall’ASP, le candidature potranno essere presentate a partire da giovedì 30 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 13 novembre, per un periodo complessivo di 15 giorni. Il bando integrale è disponibile sia sulla piattaforma InPA sia sul sito ufficiale dell’Azienda Sanitaria all’indirizzo: https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/. Per partecipare, gli interessati dovranno registrarsi online, inserendo i propri dati anagrafici, selezionare la procedura di interesse e compilare in ogni sua parte il format telematico disponibile sulla piattaforma.