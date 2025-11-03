Mazara, si è insediato il nuovo segretario generale Vincenzo Sanzo

Si è insediato questa mattina a Palazzo di Città il nuovo segretario generale del Comune di Mazara del Vallo, Vincenzo Sanzo, nominato dal sindaco Salvatore Quinci con decorrenza dal 1° novembre.

L’avvocato Sanzo prende il posto di Salvatore Pignatello, che dopo 2 anni e 9 mesi lascia la segreteria generale del Comune per approdare in via esclusiva alla segreteria generale del Libero Consorzio comunale di Trapani dopo due mesi di funzioni a scavalco.

Quarantacinque anni, originario di Palermo, l’avvocato Sanzo è laureato in giurisprudenza, abilitato alla professione forense ed è iscritto dall’ottobre 2013 all’Albo dei Segretari comunali. Proviene dalla segreteria convenzionata dei Comuni di Menfi e Montemaggiore Belsito.

Stamani dopo l’insediamento ed un colloquio con il sindaco Quinci, il nuovo segretario generale ha incontrato per un saluto i dirigenti comunali.