Il Marsala 1912 piega con un poker l’Accademia Trapani

Con una prestazione matura, il Marsala 1912 manda un messaggio chiaro al Campionato di Eccellenza: gli azzurri ci sono, e fanno sul serio. Al “Nino Lombardo Angotta”, la squadra di Filippo Chinnici travolge l’Accademia Trapani con un netto 4-0, confermando il brillante stato di forma e la compattezza di un gruppo sempre più consapevole dei propri mezzi.

Match a senso unico fin dall’inizio: il vantaggio arriva al 35°: sugli sviluppi di un corner, Mattaliano svetta di testa e firma l’1-0. Nella ripresa i lilibetani dilagano. Al 10° è Iddrissou, ancora di testa, a raddoppiare. Poi entra in scena Sferruzza, che prima serve l’assist per il 3-0 di Corso, quindi chiude i conti con freddezza per il 4-0 finale. Poco da fare per l’Accademia Trapani, penalizzata da alcune assenze e mai pericolosa. Applausi, invece, per il Marsala, protagonista di una prova solida e spettacolare.