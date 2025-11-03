Ancora “droga di quartiere”, arrestato un 18enne trapanese

“Droga di quartiere” a Trapani. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno tratto in arresto un 18enne del posto per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il giovane conosciuto alle forze dell’ordine, veniva fermato a tarda notte in una via del quartiere Fontanelle Sud “area sovente soggetta al fenomeno di spaccio”, dopo che alla vista dell’autoradio aveva cercato di allontanarsi. Sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in n. 11 dosi, e della somma contante di 1.320 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita, il tutto posto sotto sequestro. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, al 18enne è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani, con divieto di uscire da casa dalle otto di sera alle sei del mattino. La gravità del fatto non è solo penale e/o legale. Ma anche sociale. L’età degli spacciatori è sempre più bassa, talvolta sono anche minori, probabilmente affiliati ad un sistema molto più vasto di narcotraffico. E l’emergenza nelle nostre città cresce sempre di più.